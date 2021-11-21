Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма COVID, которые могут привести к затяжной пандемии, соответствующее исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовано в журнале Cell.

В статье указано, что возбудитель коронавируса постоянно мутировал. Некоторые варианты быстро стали доминирующими, в число которых вошел и индийский штамм дельта.

Команда ученых смоделировала несколько вариантов развития пандемии и пришла к выводу, что самым эффективным способом снизить активность дельты является массовая антиковидная вакцинация.

«Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как дельта, делает вакцинацию еще важнее. Даже если мы не сможем уничтожить вирус, мы можем гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными», — подчеркивается в исследовании.

Добавим, ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что заболевание, вызванное вариантом AY.4.2 дельта-штамма коронавируса, чаще всего протекает бессимптомно.