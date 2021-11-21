Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма COVID, которые могут привести к затяжной пандемии, соответствующее исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовано в журнале Cell.
В статье указано, что возбудитель коронавируса постоянно мутировал. Некоторые варианты быстро стали доминирующими, в число которых вошел и индийский штамм дельта.
Команда ученых смоделировала несколько вариантов развития пандемии и пришла к выводу, что самым эффективным способом снизить активность дельты является массовая антиковидная вакцинация.
Добавим, ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что заболевание, вызванное вариантом AY.4.2 дельта-штамма коронавируса, чаще всего протекает бессимптомно.