Учения упреждающего характера

7 сентября на грузинской базе и полигоне в Вазиани официально открылись учения «Достойный партнер 2020». В них принимают участие более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции. Для участия в «Достойном партнере 2020» на судне «Ocean Freedom» в порт Поти из США прибыла американская военная техника, временно переместившаяся на территорию II пехотной бригады в Сенаки.

То есть, весьма внушительное количество участников и это несмотря на пандемию. Видно, у Тбилиси большие ожидания от этих совместных учений с военными стран НАТО. Возможно, это надо считать своеобразным ответом усиливающемуся в последнее время нажиму со стороны России. Стоит, наверное, оценить важность таких маневров в целом и с точки зрения безопасности региона Южного Кавказа.

Вот как эту ситуацию комментируют # известные грузинские эксперты.

Доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Я должен сказать, что те многонациональные учения, которые начались под эгидой НАТО, по сути, в рамках программы «Партнерство во имя мира», фактически являются ответом на российские учения Кавказ-2020, которые должны пройти в сентябре на Северном Кавказе в рамках оперативно-стратегического командования Юг. В этих учениях будут принимать участие военнослужащие стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Азербайджан и Индия отказались от участия в них, подтвердили свое присутствие представители армий Беларуси, Китая и Пакистана.

Учения, которые будут проходить в Грузии с 7 по 18 сентября, являются плановыми. Ранее они проводились уже три раза, и посвящены они выработке единого оперативного управления под эгидой той миротворческой операции, которая проходит сейчас в Афганистане. И все страны, приславшие своих военных в Грузию, являются участниками контртеррористической афганской операции.

Перед началом учений были проведены демонстративные переброски на четырех военно-транспортных самолетах Су-130 аэромобильной дивизии США из 183-й десантной бригады. То есть, они произвели высадку, десантирование на территорию военной базы в Вазиани. После чего провели учебные бои с условным противником на местности. Это были представительные показательные акции перед началом маневров. Далее прибудет уже вся основная военная техника, которая примет участие в запланированных тренингах под общим названием «Достойный партнер 2020».

Я думаю, что это станет проявлением баланса военных сил, присутствие которых мы наблюдаем в большом кавказском регионе. То есть, на севере Россия, ШОС и ОДКБ готовятся к началу многонациональных учений, в которых примут участие примерно 120 тысяч человек, а в Грузии к маневрам под эгидой НАТО. Так и обеспечивается определенный баланс, расклад сил в регионе в военно-стратегическом плане.

У нас очень большие ожидания от этих учений, потому что в их ходе отрабатываются взаимное адаптирование и взаимная оперативность между коллективными силами НАТО и армией Грузии. Это поможет нашей стране в плане военно-технических и военно-стратегических возможностей для дотягивания до тех стандартов, которые приняты в Альянсе.

А в целом, я думаю, это в определенной степени и вызов России, которая в последнее время усиливает свое военное присутствие на Кавказе.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Совместные маневры грузинских и натовских войск уже стали традицией и проводятся уже лет, наверное, десять. Скорее всего, их нужно рассматривать, как инструмент сдерживания России. Конечно, Москва понимает, что Грузия пока не является членом НАТО, и все такое, но все равно пользуется некой поддержкой со стороны Альянса – наверное, это играет сдерживающую роль. То есть, дальнейшая агрессия против Грузии, может обойтись довольно дорого. Вот это и хотят продемонстрировать в первую очередь натовцы.

Что еще важнее, НАТО не оставляет Грузию, и наша страна должна вступить в блок. Вот это они тоже хотят продемонстрировать.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Это очередные учения на территории Грузии. Они проводились и до этого, и в них принимали участие около 3000 военнослужащих из стран НАТО и партнеров. В частности, можно отметить, что данные учения в черноморском регионе, вместе с учениями Sea Breeze, и т. д., частично являются ответом на учения России Кавказ-2020, которые проводятся ежегодно.