Участвующие в боях на оккупированных территориях наемники автоматически превращаются в легитимную цель армии Азербайджана — помощник Президента

Официальные лица Армении открыто призывают иностранных граждан принять участие в военных действиях против Азербайджана в качестве наемников. Эти лица, участвующие в боевых действиях на оккупированных территориях, автоматически превращаются в легитимную цель азербайджанской армии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что как на различных интернет-ресурсах, так и в социальных сетях встречаются многочисленные сообщения об участии граждан других стран в составе вооруженных сил Армении в боевых действиях на оккупированных территориях против Азербайджана.