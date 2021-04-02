Участники СВПД пообещали поддержать процесс возвращения США в это соглашение

Страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия, Иран) пообещали совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой ЕС по итогам заседания Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров в онлайн-формате.

«Участники подтвердили перспективу полного возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно воздействовать на этот процесс совместными усилиями», — говорится в документе. Председательствующая на встречах членов СВПД внешнеполитическая служба ЕС также объявила о намерении «интенсифицировать двусторонние контакты с участниками соглашения и США» в ближайшие дни.

В заявлении также отмечается, что следующее заседание Совместной комиссии пройдет в Вене, и на нем будут обсуждаться конкретные меры по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.

«Участники договорились возобновить эту сессию переговоров на заседании Совместной комиссии по СВПД в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить меры по имплементации соглашения, включая отмену санкций и выполнения ядерных обязательств, в том числе путем созыва встреч соответствующих экспертных групп», — отмечается в заявлении.

Участники встречи также в очередной раз подтвердили свою приверженность полному сохранению СВПД и выполнению всех его модальностей.