Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

В центр Минска начинают выдвигаться участники оппозиционного «Марша мира и независимости», запланированного на воскресенье.

Как передает корреспондент «Интерфакса», жители спальных районов города формируют колонны у станций метро, а затем пешком направляются в центр города. У них в руках бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди протестующих люди разных возрастов, многие идут с детьми.

Первые группы митингующих уже добрались до центра Минска. В условиях перекрытия площади Независимости люди собираются на одноименном проспекте и прилегающих улицах. Колонны протестующих растягиваются на тротуарах вдоль всего проспекта.

Сотрудники силовых белорусских структур пресекают акцию оппозиции в центре Минска.

По данным местных СМИ, участники «Марша мира и независимости» начали собираться у гостиницы «Минск» на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики «Позор!». Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.