Учащиеся AzTU, распространявшие слухи о смерти студента, предупреждены

Руководство Азербайджанского технического университета (AzTU) сделало серьезное предупреждение студентам, распространявшим слухи в связи с коронавирусом.
Об этом сказала в пятницу Trend глава пресс-службы университета Севиндж Искендерова.
По ее словам, руководство университета сделало им серьезное предупреждение.
«Когда начнется учеба им будет сделано повторное предупреждение, дабы пресечь попытки подобных действий в будущем, а также усилен контроль над учебно-воспитательной работой».
Напомним, что студент третьего курса AzTU Фаиг Гасанов распространил информацию о смерти от коронавируса своего товарища Эйваза Джафарова.
Общественность приняла шутку друзей всерьез, что вызвало большой резонанс.