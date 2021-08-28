Осужденного за убийство сенатора Роберта Кеннеди Сирхана Сирхана рекомендовали освободить досрочно. Всего он провел в тюрьме 53 года, сообщает CNN.

Двое сыновей убитого, Роберт Ф. Кеннеди-младший и Дуглас Кеннеди, поддержали решение выпустить его из тюрьмы.

«Я ошеломлен тем, что могу увидеть Сирхана лицом к лицу. Я думаю, что прожил свою жизнь в своего рода страхе перед ним и его именем. И сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, который достоин сострадания и любви», — сказал Дуглас Кеннеди.

Решение пока не является окончательным — оно может быть отменено губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который рассмотрит дело, чтобы определить, соответствует ли оно требованиям общественной безопасности. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Сенатор был убит в 1968 году. Ранее погиб его брат — президент США Джон Кеннеди. (РИА Новости)