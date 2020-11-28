Убийство физика-ядерщика может затруднить переговоры Байдена с Ираном

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть очередной попыткой администрации президента США Дональда Трампа и правительства израильского премьера Биньямина Нетньяху усилить давление на Иран и затруднить переговоры по возвращению Тегерана в ядерную сделку. Об этом 28 ноября сообщил портал Axios.

«Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить (кандидату в президенты США Джо) Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное его присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий являются санкции, тайные операции и угрозы военного удара», — считают авторы материала.

Об убийстве руководителя организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде в результате покушения стало известно 27 ноября.

Нападение на ученого произошло в городе Абсард провинции Тегеран. Он получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, к убийству Фахризаде может быть причастен Израиль.

В 2008 году иранский физик-ядерщик попал под экономические санкции США как автор иранской ядерной технологии.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Он ограничил развитие иранской ядерной программы в обмен на постепенное снятие с Исламской Республики санкций Совбеза ООН. Тегеран на 25 лет допустил наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Весь обогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, установлен предельно допустимый уровень обогащения.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, мотивировав это тем, что она недостаточно регулирует развитие и сдерживание ядерной программы Ирана, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке (iz.ru)