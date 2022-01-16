В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Исмаиллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Зогаллык Сянан Джавадов.

При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки «İJ».

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту ведется следствие.