В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Как передает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Исмаиллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Зогаллык Сянан Джавадов.
При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки «İJ».
Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.
По факту ведется следствие.