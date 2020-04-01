У жителей Азербайджана появится больше бесплатных телеканалов

Производственное объединение (ПО) «Телерадио» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поддержало кампанию «Оставайся дома». Так, в период особого карантинного режима в пакет наземного открытого вещания по всей стране добавлены около 80 зарубежных бесплатных телеканалов.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

С 1 апреля на территории северных, западных, южных регионов и районов Центрального Арана страны будут доступны бесплатные зарубежные телеканалы различного контента в формате DVB-T2.

Цель — создание условий для получения населением большего объема информации в период самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.