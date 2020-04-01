У жителей Азербайджана появится больше бесплатных телеканалов

Производственное объединение (ПО) «Телерадио» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поддержало кампанию «Оставайся дома». Так, в период особого карантинного режима в пакет наземного открытого вещания по всей стране добавлены около 80 зарубежных бесплатных телеканалов.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

С 1 апреля на территории северных, западных, южных регионов и районов Центрального Арана страны будут доступны бесплатные зарубежные телеканалы различного контента в формате DVB-T2.

Цель — создание условий для получения населением большего объема информации в период самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

| 2020-04-01T15:42:49+00:00 1 апреля 2020, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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