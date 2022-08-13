Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Россия бьет по части Запорожской атомной электростанции, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?» — притворяются клоунами ru-пропагандисты. Поясняю: РФ бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель — отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию», — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что ООН и МАГАТЭ при этом «продолжают внимательно изучать потолок».

Напомним, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал «Росатома».

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.