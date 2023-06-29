Президент Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе. Однако это произойдет только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

По его словам, есть минимальные условия присутствия Зеленского на саммите Альянса. Жовква сослался на речь президента в парламенте, когда тот заговорил о важности мужества в современном мире.

«Президент не поедет… на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии», — сказал он.

Также Жовква добавил, что Зеленскому «нет смысла и не будет времени ехать» на саммит в Вильнюсе, если там «не будет результата».