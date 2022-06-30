У властей Украины есть реалистичный план, который может изменить ход полномасштабной войны с Россией и о котором они сообщили партнерам.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время брифинга после саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, отвечая на вопрос журналистов по поводу планов президента Владимира Зеленского победить уже в этом году.

Джонсон считает, что Украина действительно может освободить временно оккупированные РФ территории до конца 2022 года.

«Я ездил в Украину перед тем, как начался ряд этих саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, в ближайшие месяцы… И потому сейчас важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина выстояла», — сказал премьер Великобритании.

Джонсон согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение.

«С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение» — добавил он, отметив, что украинские войска очень эффективно их используют на фронте.

«Мы считаем, что Украина способна отбросить Россию на позиции, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Зеленский, он планирует достичь», — добавил премьер. (УНИАН)