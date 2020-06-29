У ВМС Азербайджана новый командующий

В Министерстве обороны произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в этой связи было подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, командующим военно-морскими силами Азербайджана был назначен контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.

Ранее он занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами.

Следует отметить, что распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 июня, С.Бекирову было присвоено высшее воинское звание контр-адмирал.

Напомним, что командующим военно-морскими силами в течение нескольких лет был капитан 1-го ранга Заур Гумметов.