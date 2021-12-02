В Нью-Йорке задержали мужчину с дробовиком, который разгуливал около штаб-квартиры ООН, сообщил РИА Новости полицейский, находящийся в оцеплении.

В полицейском управлении подтвердили, что мужчина находится под стражей. Там не сообщили о его мотивах, кроме того, нет информации, расценивается ли произошедшее как теракт.

Ранее 2 декабря специальные службы оцепили квартал, где заметили вооруженного человека. Сообщений о том, что он выдвинул какие-либо требования, не поступало. Полиция попыталась вступить в диалог и через громкоговоритель просила положить оружие на землю.

Как рассказали в пресс-службе ООН, никто из сотрудников организации не оказался в опасности в связи с инцидентом. Генсек Антониу Гутерриш находился в здании, уточнил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.