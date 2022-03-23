Российские СМИ заметили исчезновение из публичного пространства министра обороны России Сергея Шойгу.

В последний раз его видели 11 марта на вручении государственных наград военнослужащим, участвовавшим в российском вторжении в Украину, отмечает Deutsche Welle. Таким образом, глава российского оборонного ведомства не показывался на публике 12 дней из 28 с начала войны в Украине.

Российское издание «Агентство» указывает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. 18 марта Шойгу упоминался в сообщении на сайте Кремля, где говорилось, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации в Украине». На заседании якобы присутствовал в том числе Шойгу. Однако видео и фотографии с совещания не публиковались.

На исчезновение главы Минобороны РФ первым обратил внимание журналист «Медиазоны» Дмитрий Трещанин. При этом журналисты-расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу пишут, что у него проблемы с сердцем.

Кроме того, сообщается и об исчезновении из новостей главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. О мероприятиях с его участием не сообщалось с 11 марта, когда появилась новость о его переговорах с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером.