У России простой подход: она будет помогать сторонам карабахского конфликта убивать друг друга, а потом сама же будет их мирить

О феномене непризнанных республик, о карабахском конфликте и о том, как можно урегулировать территориальные конфликты на постсоветском пространстве, рассказал в интервью # российский политолог Владислав Иноземцев.

— Как известно сейчас на постсоветском пространстве существует феномен непризнанных республик. Для чего они нужны Кремлю?

— Был такой философ Френсис Бекон, у него было много мудрых мыслей и вот одна из его фраз, которая мне очень нравится. Он критиковал часто своих оппонентов, выдвигал новые философские теории и в конце жизни, когда ему предложили подвести итог своих философских работ, он сказал: «Я не сделал ничего великого, но из того, что считалось бы великим, я сделал очень мало». По большому счету, Москва делает ровно это.

Она не может восстановить Советский Союз, она не может создать что-то устойчивое и процветающее на территории своего бывшего влияния, более того, она даже не может привлечь государства бывшего Советского Союза к себе какими-то выгодами для сотрудничества. Это вызывает у нее некий компенсаторный эффект, связанный с тем, что раз не удается построить вокруг себя успешный мир, то нужно «ставить подножки» всем, кто рядом. Только так можно объяснить политику непризнанных республик на постсоветском пространстве. Россия — страна, создавшая по всей своей периферии огромное количество конфликтов, которые мешают ее соседям жить.

Конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Донбассе, Приднестровье, это именно эта позиция. Чтобы Украина не ушла в Европу, ей нужен конфликт, чтобы Молдова не ушла ей нужен конфликт, плохая Грузия хотела вступить в НАТО, мы отняли у нее территории — вот это тактика России: «Не можешь сделать себе хорошо, пусть всем будет плохо».

Это дурацкая тактика, но вполне соответствует интересам кремлевских элит. Что касается Карабаха, такого рода конфликты, они пришли к нам из 90-х годов. Это когда появлялись новые государства в СССР, в Югославии, в Африке, которые привели к большим этническим конфликтам. Думаю, война в Карабахе ровно из той же истории. Потому что этнические трения между армянами и азербайджанцами были очень серьезными. В любом случае, в этом вопросе для начала Азербайджан и Армения сами должны прийти к какому-либо согласию. Без этого ни Россия, ни Турция, ни США не могут быть помощниками в этом вопросе.

— Так чего же Кремль хочет в этом конфликте?

— У России в этом конфликте простой подход, она будет помогать обеим сторонам убивать друг друга, а потом сама же будет их мирить. Это вечный бизнес, и Россия тут цинична. Москва продает огромное количество оружия Азербайджану, а потом выделяет кредиты Еревану. Собственно, она этой «заварушкой», которая продолжается уже 30 лет, удовлетворена. Полагаться на Россию с точки зрения какого-то миротворчества не приходится, она в этом не заинтересована.

В свое время, когда была война в Южной Осетии в 2008 году, в России все возмущались позицией США по Косово, и именно поэтому они признали Южную Осетию. Это очень неверный подход. Моя точка зрения, заключается в том, что есть конфликты, которые связаны с постимперским синдромом и этническими вопросами. Эти конфликты, начиная от Северного Кипра, Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, они есть и будут. Даже Косово признали не все.

Раздача людям этих территорий паспортов третьих государств, это нелегальное вмешательство в дела суверенных государств, от которых эти территории были отторгнуты.

— Какое решение конфликта, Вы видите в данном случае?

— На мой взгляд, решить карабахский конфликт военным путем не получится, а если и получится, то он все равно будет причиной для конфликтов в будущем. Поэтому нужен неординарный подход. Это очень сложный процесс.

К примеру, усиление роли в урегулировании самого ООН, как например, в свое время подобные конфликты решала в 1920 годы Лига Наций. Когда на Аландских островах шведы решили присоединиться к Швеции, вопрос был решен в пользу территориальной целостности Финляндии, с учетом внутренней автономии. Поэтому роль усиления ООН тут необходима.