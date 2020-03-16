У России осталась открыта граница только с Азербайджаном и Финляндией

На данный момент, учитывая решение частично закрыть еще и границу с Беларусью, у России осталась открыта граница только с Азербайджаном и Финляндией. Сухопутная граница с отальными 12 государствами на данный момент закрыта, передает РЕН ТВ.

«Все закрыто по части азиатских стран. Местами настоящие баррикады сейчас выросли на границах стран Евросоюза. Свободная Шенгенская зона начала изолироваться сама от себя. С сегодняшнего дня Германия частично закрылась от Франции, Дании, Швейцарии и Австрии. Сама Австрия тоже от всех отгородилась. Италия в изоляции уже давно. Все границы закрыла Чехия.

И как результат — на многих границах сейчас столпотворение. Вереницы машин на несколько сотен метров растянулись на польско-украинской границе, которая будет полностью закрыта уже завтра. И работающие в Польше украинцы сейчас массово пытаются вернуться домой», — сообщает телеканал.