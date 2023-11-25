Правительство России в пятницу, 24 ноября утвердило постановление о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета с изменениями в законодательство, принятыми парламентом, передает агентство «Интерфакс». Согласно этим изменениям, в армию РФ уже с 1 января 2024 года начнут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До сих пор максимальный возраст призывников составлял 27 лет.

Соответствующие поправки к законопроекту о повышении призывного возраста Госдума приняла 25 июля. Изначально предполагалось, что будет повышен не только верхний предел призывного возраста, но и нижний — с 18 до 21 года. Однако в итоге от этой идеи решено было отказаться — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что якобы «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце 2022 года. Предполагалось, что менять границы призывного возраста будут поэтапно.