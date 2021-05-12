У романа «Али и Нино» один предполагаемый автор, хотя наши школьники об этом не узнают

В наши дни уже никого не удивишь тем, что в школьных учебниках можно найти массу несуразиц. Школьники получают недостоверную информацию о конкретных фактах, что в будущем может создать для них неловкие моменты. Одним из них является авторство всемирно известного романа «Али и Нино».

В Азербайджане имеют хождение различные версии по поводу авторства романа «Али и Нино». Сама рукопись романа таинственно исчезла незадолго до его издания, и споры о праве на авторство романа ведутся до сих пор. Некоторые исследователи считают, что псевдоним Курбан Саид использовался азербайджанским писателем, публицистом и историком Юсифом Чеменземинли, чья биография похожа на жизнеописание главного героя романа Али-хана (учёба в Бакинской реальной школе, жизнь в Шуше и т. д.).

Другая версия утверждает, что этот псевдоним, равно как и авторство романа, принадлежит Мухаммеду Асаду, эмигрировавшему на Запад после большевистской революции. При этом под этим именем подразумевается принявший ислам Лев Нуссимбаум (лев в переводе на арабский язык означает «асад»).

По третьей версии, «Али и Нино» написала баронесса Эльфрида Эренфельс фон Бодмерсхоф, жена барона Омара-Рольфа фон Эренфельса. В немецком книжном каталоге «Deutscher Gesamtkatalog» 1935—1939 годов под именем «Курбан Саид» пишется «псевдоним Эренфельс, ф. Бодмерсхоф, Эльфриды, баронессы».

В учебнике азербайджанского языка для 8-го класса вопрос авторства романа «Али и Нино» преподносится в несколько ином свете. Дело в том, что в тексте нет связки между Львом Нуссимбаумом и Мухаммедом Асадом. Хотя уже доказано, что долгие годы проживавший в Азербайджане, а после принявший ислам Лев Нуссимбаум публиковался под именем Мухаммед Асад, азербайджанским школьникам посредством учебника внушается мысль, что это два разных писателя.

Кто же на самом деле написал произведение под псевдонимом Курбан Саид остается загадкой для многих поклонников романа «Али и Нино». Но не в этом суть. Будущие поколения азербайджанцев оказываются в неведении относительно того, кто же на самом деле является Мухаммедом Асадом?