«У путинского режима есть время на подбор и «раскрутку» преемника»

Рейтинг Владимира Путина в конце января-начале февраля опустился до 29-ти процентов. Это следует из опроса Левада-центра, сообщает Эхо Москвы.

Речь идет об открытом опросе, когда респондентов просят назвать несколько фамилий политиков, которым они доверяют, не предлагая вариантов ответов. Рейтинг доверия Путину, по данным Левада-центра, больше двух лет постоянно снижается. К примеру, еще в ноябре 2017 года уровень доверия Путину составлял 59%.

Вряд ли приходится сомневаться, что на такое снижение популярности первого лица оказали прямое влияние те разоблачения, которые представил российскому обществу ныне арестованный Алексей Навальный. Сказались на этом наверняка и различные социальные проблемы последних лет – многие россияне видят виновными в них именно руководителей государства. Чем может обернуться для Путина такое рекордное снижение популярности? Ведь нынешний политический режим во многом держался именно на личной популярности этого человека. Какая-то радикализация настроений, рост числа массовых выступлений – это ожидаемые перспективы?

Эти вопросы # прокомментировали известные российские эксперты.

Александр Сытин, политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center (Москва):

— Я думаю, что никаких решительных изменений не будет. Путин — президент до 2024 года, а до тех пор много воды утечет и, в сущности, совершенно не факт, что в 78 лет он будет продолжать выдвигаться на президентский пост. У режима есть время на подбор и «раскрутку» преемника, главной задачей которого будет гарантировать неприкосновенность собственности и коррупционной системы в целом. Иными словами, главой государства может стать ТОЛЬКО тот, кто даст такие гарантии и кому поверят спецслужбы, контролирующие ВСЕ финансовые потоки и структуру собственности в России.

Хипстеры могут сколько им угодно ходить на демонстрации и голосовать как им вздумается. Решаться всё будет ровно так, как я описал. Так что, я думаю, ничего, похожего на ливийский сценарий Россию не ожидает. Впрочем, русская власть демонстрирует такой уровень безмозглости, что нельзя исключать, что она доведет ситуацию до какого-то обострения. Следующий сеанс «прогулок» теперь следует ожидать к думским выборам, но и тогда они (прогулки) будут абсолютно безрезультатными. А власти, которая реально находится в руках условного ФСБ/СВР, надо просто иногда думать о чем-то, кроме наполнения собственных карманов и приобретения недвижимости. Как невозможно надеть одновременно два галстука, так же невозможно проживать одновременно в нескольких местах.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Скорее всего, влияние фильма, подготовленного командой Алексея Навального, на рейтинги Владимира Путина имело довольно ограниченный характер. Например, уровень одобрения деятельности российского президента, по данным Левада-центра, в январе-начале февраля 2021 года (соответствующий опрос проводился 29 января – 2 февраля 2021 года) мало отличался от показателей ноября 2020 года (64% против 65% соответственно). Более вероятно, что появление фильма Навального мобилизовало аудиторию, которая и так не относилась к сторонникам президента (при этом, в число сочувствующих протестной кампании, насколько можно судить, вошли и представители ранее аполитичной среды). Кроме того, этот фильм (по крайней мере, наиболее обсуждаемые его аспекты) практически не бьет по «несущим конструкциям» образа Владимира Путина, значимым для его базового электората. Для постоянных сторонников президента всегда были важны, прежде всего, «силовые» составляющие его образа (его позиционирование, как последовательного защитника внешнеполитических интересов страны, гаранта безопасности и стабильности).

Опросы Левада-центра зафиксировали снижение рейтинга доверия президенту в январе 2021 года по сравнению с октябрем 2020-го (29% против 34%). Но вряд ли основная часть этого снижения произошла в январе (например, тот же Левада-центр приводил данные, что в ноябре 2020 года данный показатель упал на 2% по сравнению с октябрем). Одобрение и доверие – разные показатели, тем не менее, динамика у них, как правило, схожая. А основное снижение уровня одобрения деятельности президента за последние месяцы, по данным того же социологического центра, произошло с сентября по ноябрь (с 69 до 65%). Скорее всего, кроме сезонных колебаний, здесь сыграли свою роль последствия экономического кризиса и введение осенью дополнительных ограничительных мер, предпринимаемых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эти меры были более мягкими, чем во многих постсоветских государствах и странах ЕС, но это не значит, что они не вызывали недовольства (можно вспомнить, например, деятельность инициативных групп родителей против дистанционного обучения в школах). Кроме того, именно для осени 2020 года были характерны опасения многих российских граждан по поводу введения нового локдауна (на фоне новостей из стран ЕС). Тем не менее, если опираться на данные Левада-центра, уровень доверия Владимиру Путину в конце января – начале февраля 2021 года был выше, чем, например, в мае или июле 2020 года (29% против 25% и 23%, соответственно). В принципе, это колебания рейтингов, с которыми власти вполне могут работать и добиваться роста соответствующих показателей в свою пользу.