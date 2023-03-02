Между полицией и протестующими, собравшимися возле парламента Грузии, произошла стычка.

Как сообщает Грузия Онлайн, напряженность возникла после того, как протестующие попытались создать «коридор позора» для депутатов правящей партии «Грузинская мечта» и парламентской фракции «Народная сила», предложившей законопроект «об иноагентах».

Сообщается, что полиция задержала некоторых протестующих.

Отметим, что протестующие протестуют против внесенного в грузинский парламент законопроекта об «иностранных агентах».