У основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида могут конфисковать активы на $700 млн, если его признают виновным в мошенничестве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иск федеральной прокуратуры.

Отмечается, что среди имущества и активов, которые могут быть конфискованы — около 55 млн акций Bankman-Fried на сумму в $526 млн, более $20 млн, хранящихся на счете холдинга Emergent Fidelity Technologies, а также криптовалюта, стоимость которой превышает $171 млн.

Криптобиржа FTX в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, но уже в ноябре компания объявила себя банкротом. Сэму Бэнкман-Фриду предъявили обвинения, согласно которым он мошенническим образом привлек $1,8 млрд от инвесторов и использовал средства FTX для рискованных ставок в своем хедж-фонде Alameda Research и покрытия личных расходов.

Основатель FTX не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. В настоящее время он находится под домашним арестом в доме его родителей в Калифорнии.