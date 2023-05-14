Украина в настоящий момент сосредоточена на подготовке контрнаступления и не имеет времени и ресурсов для атак по территории России.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу территорию», — ответил он на вопрос о наличии требований Запада не применять полученное оружие по территории России.

По словам Зеленского, Киев не заинтересован в таких атаках, так как на это «нет ни времени, ни сил, ни запасов оружия». «Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий», — заключил он.