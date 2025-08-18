Украина может согласиться на территориальные уступки взамен на гарантии безопасности. Об этом 18 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», — отметил он по итогам видеоконференции с «коалицией желающих». Его беседа с представителями СМИ опубликована на YouTube-канале газеты Le Figaro.

Макрон уточнил, что Киев не признает нахождение территорий под суверенитетом РФ, однако признает их потерю в результате боевых действий, уточняет «Газета.Ru».