У испанцев не было обнаружено коллективного иммунитета к коронавирусу

Антитела к коронавирусу COVID-19 были обнаружены лишь у 5,2% населения Испании, причем у некоторых они исчезают спустя несколько недель после появления, передает в понедельник телеканал CNN на данные исследования испанского минздрава.

Телеканал указывает, что этот показатель гораздо ниже того уровня, который позволяет говорить о коллективном иммунитете к COVID-19.

Кроме этого, ученые обнаружили, что у части участников исследования антитела пропадали всего за несколько недель. Так, у 7% обследуемых, у кого нашли антитела, они исчезли на второй фазе исследований, и у 14% — на третьей.

Глава института здоровья имена Карла III доктор Ракель Йотти заявила, что приобретенный иммунитет может быть неполным, временным. В исследовании также указано, что его результаты «отражают сложности в краткосрочной перспективе с приобретением коллективного иммунитета».

По данным статистического ресурса Worldometers, в Испании зафиксировано 297 625 случаев COVID-19, скончались 28 385 инфицированных. (interfax.ru)