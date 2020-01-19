У Госдепартамента США «умеренные» ожидания от саммита в Берлине

Ожидания американских дипломатов относительно международной конференции по Ливии в Берлине, «умеренны». С такой оценкой выступил представитель американского внешнеполитического ведомства, который сопровождает главу Госдепартамента Майкла Помпео в поездке в столицу Германии. Слова дипломата приводит в воскресенье агентство Reuters.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. (ТАСС)

| 2020-01-19T03:07:35+00:00 19 января 2020, 10:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss