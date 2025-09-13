Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян приняла делегацию во главе с директором Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Бренданом Хенрехеном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство внутренних дел Армении.

Арпине Саргсян подчеркнула важность парафирования подписанного 8 августа при посредничестве США армяно-азербайджанского мирного соглашения и подчеркнула важную роль США в установлении мира. Также была высоко оценено подписание трёх меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США, которые открывают новые возможности для сотрудничества для Республики Армения.

В ходе встречи были также затронуты другие вопросы сотрудничества.