Все страны-члены ЕС выступают против оплаты российского газа в рублях. Такое мнение выразил в четверг, 28 апреля, представитель Евросоюза в Брюсселе, сообщает dpa. «Мы знаем — и все с этим согласны, — что никто не хочет платить в рублях», — отметил он. В то же время у Еврокомиссии (ЕК) нет сведений о том, сколько компаний открыли счета в российском «Газпромбанке», добавил он.

В Брюсселе прояснили, что создание покупателями газа счетов в «Газпромбанке» по требованию Москвы и продолжение оплаты в евро не являются нарушением санкций в отношении РФ. «Что русские будут делать с деньгами потом, это их дело», — отметил чиновник.

В то же время в Еврокомиссии называют неприемлемым, что Россия не будет считать сделку завершенной, пока деньги не переведут в рубли. «Нарушение санкций будет иметь место в том случае, если компания согласится открыть второй счет для удовлетворения требований» Москвы, отметил представитель ЕС. По его словам, во время обмена на рубли на втором счете, средства фактически конвертируются в рамках операции российского Центробанка, против которого ЕС ранее ввел санкции. (DW)