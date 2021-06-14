В Армении полным ходом идет предвыборная агитация. Согласно мнению экспертов, основными соперниками на этих выборах являются исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и экс-президент Роберт Кочарян. Это значит, что граждане Армении стоят перед выбором: снова выбрать проигравшего войну Пашиняна или отдать предпочтение державшего в страхе население коррупционеру Кочаряну.

Предвыборная кампания уже приняла образ войны компроматов и банальных оскорблений кандидатами друг друга. В этой катавасии отдельно стоит фигура сторонника Кочаряна экс-начальника Генерального штаба ВС Армении, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Его выступления не отличаются оригинальностью и больше напоминают анекдоты. К примеру, выступая на митинге 13 июня в городе Ноембрян, Хачатуров вдруг переключился на состояние азербайджанской армии.

«Войны, которой нас запугивают, не будет. У азербайджанской стороны много погибших и раненых, много техники вышло из строя. Она не такая уж и сильная сегодня. Они видят, что перед ними стоят мальчики (имеет в виду нынешние власти — ред.) , и пытаются их запугать», — сказал он.

И это говорит кадровый военный, чья армия фактически была уничтожена в ходе 44-дневной войны. Вдобавок, по признанию армянских солдат, их офицеры первыми бежали с поля боя, оставив умирать своих подчиненных. Не говоря уже об озвученной в армянской прессе цифре в 10 тысяч дезертиров, уклонившихся от участия в военных действиях. Армения потеряла большое количество танков и бронированной техники, фактически оставшись без армии, остатки которой деморализованы и дают стрекача, сталкиваясь с азербайджанскими подразделениями на границе. Власти Армении до сих пор скрывают истинную цифру потерь, храня в холодильниках трупы уничтоженных азербайджанской армией солдат. И на этом фоне Хачатуров говорит об «ослабленной» азербайджанской армии. Это поистине настоящий плевок в лицо родителей, погибших на войне армянских солдат.

Предпочитая не упоминать о том, что он лично принимал участие в формировании той армии, которая позорно проиграла Азербайджану, Хачатуров винит нынешние власти в поражении.

«Мы будем каждый день становиться все сильнее и сильнее и достойно жить в этом мире. Это должно быть наше кредо. Я ни в какой партии не состою. Я пришел сказать, что самое главное, чтобы это правительство сменилось.

Роберта Кочаряна знаю с 1992 года. Характер у него мужской, голова работает очень хорошо. Он – 100%-ый патриот, имеет серьезные связи, он наш человек, армянин, никогда не предаст, ни перед кем голову не склонит. Предлагаю проголосовать за Кочаряна и его команду»,- добавил он.

Восхищающийся мужским характером и хорошо работающей головой Кочаряна экс-начальник Генштаба ВС Армении Хачатуров может похвастаться еще и тем, что по приказу объекта его восхищения в сентябре 2001 года в ереванском кафе был убит Погос Погосян. Охранники Кочаряна убили Погосяна за то, что последний имел неосторожность фамильярно обратиться к объекту восхищения Хачатурова.

Иного от кровавого палача и организатора резни азербайджанского города Ходжалы, державшего в страхе всю Армению ожидать и не приходится. Также, как и гражданам Армении в случае повторного прихода Кочаряна к власти.