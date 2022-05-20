Сильнейшую с 1990-х рецессию и обвал доходов, которого еще не было в XXI веке, россияне массово встречают, не имея ни гроша «на черный день».

44% российских граждан в принципе не имеют сбережений, показал опрос, проведенный в мае исследовательским холдингом «Ромир».

Среди тех, у кого «подушка безопасности» все же есть, 40% смогут прожить на накопления не больше трех месяцев.

Большинство — 44% — сберегают исключительно в рублях, тогда как валютные накопления имеют лишь 12%, выяснил «Ромир». Наиболее популярная комбинация — доллар+рубль: ее выбрали 7% обладателей сбережений в валюте.

По данным Росстата, на конец апреля россияне имели в сумме 52,2 триллиона рублей сбережений. Из них 37,2 трлн было размещено на банковских счетах и вкладах, в том числе валютных (17,3%), а остаток — 15 триллионов рублей — был сложен «под матрасы» в наличной форме.

9,4 трлн рублей, согласно официальной статистике, россияне держали «кэшем» в рублях, остаток — в валюте.

По итогам первого квартала сбережения россиян сократились на рекордные 1,279 трлн рублей — то есть со средней скоростью 14 млрд рублей в день. Сильнейшая за 20 лет инфляция, исчезновение импортной техники и паника первых дней войны толкнули людей на то, чтобы тратить больше, чем приходит на счета.

Индекс свободных денег — то есть сумма, которая остается на руках после всех расходов, по сравнению с январем упал на 25%, а в годовом выражении — на 7,7%, подсчитал «Ромир»

В первом квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2%, а по итогам года покажут спад на 6,8% — рекордный с 1999 года, прогнозирует Минэкономразвития. (moscowtimes.ru)