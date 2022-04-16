Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен.

Как передает АПА, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.

Согласно источнику, все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.

Сообщается, что судно, следовавшее из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.