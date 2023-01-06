Согласно международному рейтингу портала Global Firepower, в 2023 г. Азербайджан занял 57 место среди 145 стран по военной мощи. Грузия расположилась на 85-ом, а Армения на 94-ом месте, передает Trend.

При составлении рейтинга учитываются 60 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

Отметим, что в рейтинге за 2022 год Азербайджан занял 63-е место. На 1-м месте армия США, Турция заняла 11-е, Украина — 15-е место.