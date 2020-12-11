У Азербайджана появился еще один повод подать на Армению в международный суд

Благодаря освобождению азербайджанских территорий экологическому террору Армении в отношении Азербайджана в определенной степени удалось положить конец. Однако эта страна продолжает наносить экологический ущерб нашей стране, в частности, в результате загрязнения трансграничных рек токсичными отходами.

Так, по словам специалистов, в реку Араз в результате размыва молибденовых месторождений, расположенных в северо-западной части Мегринского района Армении, попадает большое количество опасных веществ. Загрязнение наносит ущерб здоровью населения и хозяйствам Азербайджана.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев заявил # о том, что около 70% воды поступает в Азербайджан по трансграничным рекам — Куре, Аразу, Самуру и т.д.

«Почти 70% населения нашей страны использует воду из Куры и Араза для питья, но эти реки сильно загрязнены промышленными, фекальными отходами Армении и Грузии. Но Грузия предпринимает меры для исправления ситуации, в связи с чем сейчас в Гардабани завершается строительство очистного сооружения. Армения же, судя по всему, не собирается прекращать загрязнение трансграничных рек», – сказал эколог.

Эта страна занимается добычей минералов, проводит работы по обогащению драгоценных металлов и т.д. Отходы в результате всей этой деятельности сбрасываются в малые реки — притоки Араза, и загрязненная вода попадает на территорию нашей страны. Вода в Охчучае становится цветной от загрязнения. Неоднократно, по словам Мустафаева, в пробах воды, взятых из трансграничных рек, измерялся уровень загрязнения, и выяснялось, что она превышает допустимую норму в несколько раз. Речь и о концентрации тяжелых металлов, и о промышленных загрязнениях, особенно канализационных отходах.

«А ведь наше население эту воду пьет, подвергая риску свое здоровье. Конечно, прежде чем вода поступит в дома и квартиры, ее очищают от механических отходов. Но, во-первых, очистить воду от тяжелых металлов непросто, во-вторых, глубокая очистка проводится только в крупных городах. В регионах же используют неочищенную воду, ведь нередко там в деревнях берут воду прямо из реки, канала», – сказал он.

Бороться с загрязнением Арменией трансграничных рек, как говорит эколог, по сути, невозможно, ведь эта страна отказывается от подписания соответствующих конвенций.

«Речь в частности о Хельсинской Конвенции 1992 года о трансграничных водотоках. Азербайджан подписал и эту конвенцию, и конвенцию по защите Каспия, и получается, что наша страна должна очищать поступившую на нашу территорию загрязненную воду, чтобы предотвратить загрязнение Каспия. Но это сделать не получается.

Все эти вопросы мы неоднократно поднимали на различных международных мероприятиях, но так ничего и не изменилось. К сожалению, многие международные, как экологические, так и неэкологические организации, используют двойные стандарты, и не делают ничего, чтобы ситуация улучшилась. Это неправильный подход и на международные структуры в данном вопросе надеяться не стоит. Как-то надо решать этот вопрос самим», – считает эколог.

Эколог Тельман Зейналов отметил, что в Армении предприятия по производству тяжелых металлов используют чистую воду, а после переработки сбрасывают в трансграничные реки уже загрязненную воду.

По его словам, так как Араз частично проходит и через территорию Ирана, важно разобраться и в том, какие предприятия там находятся, и имеет ли место загрязнение с этой стороны.

Он отметил, что представители Министерства экологии и «Азерсу» периодически проводят мониторинги качества воды в реках, которые обеспечивают питьевой водой население страны. По словам эколога, эти структуры предоставляют полученные данные и в международные структуры, занимающиеся вопросами состояния трансграничных рек.

Как говорит Зейналов, нашей стране на сегодняшний день не остается ничего иного, кроме как снова и снова обращаться в связи с данными загрязнениями в международные организации, а еще лучше подать на Армению в международные судебные органы.