Поставщиков газа в Европу прибыло. Сегодня утром, 13 ноября, танкер с первым грузом с плавучего завода СПГ в Мозамбике отправился в рейс. Он направляется в Европу.

По данным навигационного портала Vesselfinder, танкер British Sponsor загрузился грузом СПГ (около 100 млн кубометров) на плавучем заводе Coral South у берегов Мозамбика и отправился в первый рейс. Это первая погрузка на объекте. Газовоз указывает, что направляется к Суэцкому каналу. Очевидно, следует в Европу.

Первую погрузку подтвердила участница проекта итальянская Eni.