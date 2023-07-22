Десятки тысяч человек участвуют в субботу вечером в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

Марш протеста начался во вторник в Тель-Авиве и в субботу достиг Иерусалима. Люди колоннами движутся от въезда в город, где расположена центральная автобусная станция, к зданию парламента. Полиция перекрыла несколько улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности.

У здания Кнессета демонстранты намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте в воскресенье.