Ты Юрика Хачатурова знаешь? – в Армении судят «победителей»

Есть такой известный советский фильм «Грачи». Леонид Филатов в свойственном ему стиле отыграл свою роль бесподобно. Особенно запоминается его фраза: «Ты Эдика Хачатурова знаешь?».

Сегодня Эдика Хачатурова, скорее всего, не знают, но вот фамилия на слуху среди армянской общественности. Просто имя другое. Это не Эдик, а Юрий. Юрий Хачатуров. Бывший начальник Генштаба ВС Армении. Он серьезно провинился. И вина его в том, что он… победитель.

Согласен, что не совсем понятно, но дальше, наверное, станет более или менее ясно. Итак, все по — порядку.

Как сообщают армянские СМИ, в отношении Юрия Хачатурова могут возбудить уголовное дело в связи с апрельскими событиями 2016 года в Карабахе. По сообщению издания «Грапарак», комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны в скором времени опубликует свое заключение, и депутаты правящей силы (блок «Мой шаг») не исключают, что может быть возбуждено уголовное дело.

Есть такое устойчивое выражение: «победителей не судят». На протяжении всего времени, прошедшего с апрельской контр –террористической операции в Нагорном Карабахе в 2016 года, армянская сторона трубила о победе. И каждый раз сама же изобличала себя во лжи.

Во-первых, тогдашний президент Армении Серж Саргсян сам признал, что армянская сторона потеряла сотни гектаров оккупированной земли.

Во-вторых, после апрельского фиаско для армян, среди военных чинов в высшем эшелоне произошли серьезные ротации. Были списаны в запас высокопоставленные военные.

В-третьих, непонятно, почему в Армении создается комиссия по расследованию обстоятельств «апрельской войны»?

Резюмируя отмеченное, и сложив «2 и 2», становится понятно одно: вся бравада армянской стороны о «победе» всего лишь басня, которой пытаются накормить армянских обывателей.

И сообщение о том, что Хачатурова ждет суд, лишний раз доказывает: победа армянам лишь снится.

В связи с этим возникает резонный вопрос: почему к суду не привлечь «главного победителя» — Сержа Саргсяна?

Вот и создалась парадоксальная картина. Армяне вроде победили, но «победителей» упрятывают за решетку. А может никакой «победы» и не было? Заметьте, это риторический вопрос.

Ну, оставили на азербайджанской земле пару сотен «армян с ярлыком груз 200». Ну, потеряли пару тысяч чужих земель. И что? А то, что сегодня в роли козла отпущения оказался Юрий Хачатуров означает лишь, что он родился под несчастливой звездой.

Победителей не судят. И участь Хачатурова доказывает, что именно ПОБЕДИТЕЛЕЙ не судят…