Позиция Турции относительно необходимости выполнения Швецией ее требований для вступления в НАТО не изменилась. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

«Мы дали четкую реакцию на события в Стокгольме [акцию с сожжением Корана]. Все должны понять, что нашу дружбу не завоевать, оказывая поддержку террористам, отдавая им центральные улицы и проспекты. Наша позиция, наши ожидания и данные нам обещания известны. Мы стоим на тех же принципах, что и год назад», — сказал Эрдоган. Его заявление транслировали местные телеканалы.