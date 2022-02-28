Турция предупредила все страны о недопустимости прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданелл, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопустимости прохода военных кораблей через проливы», — сказал, в частности, турецкий министр.

Глава ведомства отметил, что с начала операции России в Украине запросов о прохождении военных судов через проливы не поступало.

Дипломат подчеркнул, что Анкара продолжит неукоснительно следовать положениям Конвенции Монтрё.

Также сообщается о телефонном разговоре Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Согласно поступившей информации, стороны обсудили гуманитарную ситуацию, которая сложилась на фоне последних событий в Украине и пути достижения договоренности о прекращении боевых действий в этой стране.