Турецкие таможенные органы задержали грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом с партией зерна. Как пишет Reuters, Киев утверждает, что зерно было украдено у Украины. Власти страны попросили задержать и арестовать судно.
В пятницу, 1 июля, представитель министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, сообщил, что судно «Жибек Жолы» 7146 тонн погрузило первую партию зерна в количестве около 4500 тонн из Бердянска, которое, по словам чиновника, принадлежало Украине. Генпрокуратура Украины также заявила, что «Жибек Жолы» причастен к «незаконному вывозу украинского зерна».
Источник ТАСС рассказал, что сухогруз ждал разрешения властей Турции на заход в порт Карасу, но не получил его.
Власти Турции заявили, что серьезно воспринимают заявления о краже зерна и начали собственное расследование по этому поводу. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Турция не позволит доставлять в страну зерно, похищенное Россией или любым другим государством. (moscowtimes.ru)