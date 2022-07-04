Турецкие таможенные органы задержали грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом с партией зерна. Как пишет Reuters, Киев утверждает, что зерно было украдено у Украины.‎ Власти страны попросили задержать и арестовать судно.

В пятницу, 1 июля, представитель министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, сообщил, что судно «Жибек Жолы» 7146 тонн погрузило первую партию зерна в количестве около 4500 тонн из Бердянска, которое, по словам чиновника, принадлежало Украине. Генпрокуратура Украины также заявила, что «Жибек Жолы» причастен к «незаконному вывозу украинского зерна».