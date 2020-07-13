Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.

«Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Хафтар) не отойдет, то эта решимость будет показана», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.