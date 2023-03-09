Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Финляндия и Швеция делают позитивные шаги, которые нужны для вступления в НАТО. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТРТ.

«Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом», — заявил Калын.

Сообщается, что это первая положительная оценка от Турции в адрес Швеции и Финляндии после оскорблений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана акции с сожжением Корана.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО. По данным агентства, сегодня в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции. Две скандинавские страны приняли на себя определенные обязательства перед Анкарой, касающиеся курдских сепаратистов.