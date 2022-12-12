Турция возглавила рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам года.

Как передает ТАСС, такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости).

«В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)», — говорится в материалах. Также в первой десятке оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция, Индонезия.

Отмечается, что за 11 месяцев спрос россиян на зарубежную недвижимость увеличился сильнее, чем в большинстве других стран СНГ — на 89%. По этому показателю Россию обошла только Молдову, откуда за тот же период поступило в два раза больше заявок на покупку, чем годом ранее.

Согласно исследованию, наибольшая доля запросов на покупку недвижимости за границей приходится на Москву (44,6%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодарский край (4,9%). Среди топ-10 регионов с наиболее активным спросом москвичи также лидируют по среднему бюджету — за 11 месяцев он составил €300 тыс.