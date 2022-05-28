Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что республика намерена в первом квартале 2023 года потреблять газ, который добывают в Черном море, пишет турецкая ежедневная газета Star.

«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», — сказал Октай.

До этого министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез говорил, что Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения на рынке.