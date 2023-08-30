Турция в скором времени будет продавать собственные системы ПВО, а не закупать их у других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в военной академии в Анкаре.

«Мы ранее уже провели успешные испытания нашего собственного комплекса ПВО Siper. Скоро мы станем страной, которая продает эти системы тем, кто не продавал их нам, придумывая разные предлоги», — сказал он, имея в виду долгие безрезультатные переговоры с США о покупке комплексов Patriot.

Siper (с турецкого «окоп», «траншея») — это зенитный ракетный комплекс большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей. По мнению экспертов, этот комплекс после нескольких лет модификаций может выйти на уровень российских ЗРС С-400.

«Наша оборонная промышленность привела нашу страну в высшую лигу. До конца этого года мы увидим еще и первый полет отечественного истребителя [пятого поколения] Kaan. Хотим завершить испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma и поставить его на вооружение армии», — сказал Эрдоган. Он также добавил, что «Турция не может отказаться от того, чтобы иметь сильную и современную армию».