Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров

Ранее минздрав Турции сообщал о том, что пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

«Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут», — говорится в заявлении авиакомпании.