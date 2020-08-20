Турция разрабатывает 13 вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что в республике одновременно ведется разработка 13 вакцин от коронавируса нового типа, передает ТАСС.

«В Турции продолжается работа по созданию 13 вакцин. В трех случаях завершились испытания на животных», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Между тем в начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие разработчики одной из вакцин против коронавируса получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях.

29 июля министр Коджа сообщил, что Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу создания вакцины от коронавируса.

Как заявили 7 августа в Минздраве, вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована 12 августа, ее производство начнется в сентябре. Первыми вакцину получат врачи и пожилые люди.