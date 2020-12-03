Турция рассчитывает на диалог с США по вопросу С-400

Турция ожидает, что новая американская администрация будет готова разрешить ситуацию с приобретением республикой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 при помощи диалога. Об этом заявил в четверг турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на конференции «Средиземноморские диалоги», организованной итальянским Институтом политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии.

«Ситуация с С-400 возникла при предыдущей администрации (президента США Барака Обамы). Президенты Эрдоган и Трамп вели хороший и откровенный диалог и обсуждали все проблемы. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения. Мы рассчитываем, что эта администрация или новая администрация будет готова решить все проблемы путем диалога, не угрожая санкциями», — подчеркнул глава МИД.

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать наконец грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности. (ТАСС)