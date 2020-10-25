Турция продлила срок работ судна Oruç Reis в Средиземноморье

Турецкое исследовательское судно Oruç Reis продолжит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье до четвертого ноября, сообщает Анадолу.

Власти Турции выпустили в воскресенье очередное международное уведомление Navtex, которым Анкара зарезервировала район для проведения геологоразведочных работ в Средиземном море исследовательским судном Oruç Reis.

Наряду с Oruç Reis в сейсморазведке задействованы также суда «Ataman» и «Cengizhan».

Судно Oruç Reis способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тыс. (в трехмерном режиме) до 15 тыс. метров (двухмерное изображение).