Турция приступила к разведочному бурению в Черном море

Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в понедельник.
Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.
«Судно Fatih с молитвами и поддержкой нашего народа приступило к первому бурению в Черном море. Для энергетической безопасности Турции мы будем исследовать каждый квадратный метр в наших морях. И если что-то есть, то мы обязательно найдем», — написал Дёнмез в Twitter.
| 2020-07-20T13:19:34+04:00 20 июля 2020, 14:33|12345 (Пока оценок нет)
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